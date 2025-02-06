كيف أنهي أب وأبناؤه حياة شاب في وسط الشارع بدار السلام؟

كتب- أحمد عادل:

مشاجرة دامية بين عدة أشخاص وقعت في منطقة دار السلام، راح ضحيتها شاب يدعى "محمود محمد"، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي، على يد أب واثنين من أبنائه بسبب خلافات الجيرة.

البداية أثناء مرور أحد المتهمين "محمد أحمد" من أمام منزل الضحية، فنشبت بينهما مشادة كلامية لكن سرعان ما تم احتواء الموقف من قبل أهالي المنطقة المتواجدين.

علم شقيق المجني عليه من أحد أصدقائه بنشوب مشادة بين شقيقه وأحد الجيران في المنطقة، وأثناء توجهه إلى شقيقه لاستبيان ما حدث، شاهد المتهم الأول رفقة والده وشقيقه، حاملين أسلحة بيضاء "عصا خشبية، وعصا حديدية"، قاصدين شقيقه.

دون أن ينطق "محمود" بكلمة، شرع المتهمون الثلاثة في التعدي عليه بالضرب بـ"عصا خشبية وقطعة حديدية"، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة في جسده، أودت بحياته قبل وصوله للمستشفى.

لم يكتفِ المتهمون بالتعدي على المجني عليه، بل قاموا باستعراض القوة على شقيق الضحية، والتعدي عليه بالضرب قاصدين إلقاء الرعب في نفسه، قبل أن يفروا هاربين من مكان الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة دار السلام، وبالانتقال والفحص تبين مصرع المجني عليه "محمود محمد" وإصابة شقيقه "هاني".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة.

وأحالت نيابة حلوان الكلية المتهمين بقتل المجني عليه "محمود محمد" وإصابة شقيقه إلى المحاكمة الجنائية.