النيابة تحقق في مشاجرة بين طليقة شيف شهير وابنته بسبب خلاف على فيلا

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة في أكتوبر، تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مشاجرة نشبت بين طليقة شيف شهير وابنته أمام فيلا بمدينة الشيخ زايد، للتحقق من ملابسات الواقعة وتوثيق حقيقة أقوال كل طرف.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادثة لاستجلاء تفاصيلها وصحة الاتهامات المتبادلة.

وكانت طليقة الشيف وابنته قد تبادلتا الاتهام بالاعتداء والتشاجر بسبب خلاف على ملكية فيلا في الشيخ زايد.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغين من كل من طليقة الشيف وابنته، حيث وجهت طليقته اتهامًا لابنته بالاعتداء عليها عندما توجهت إلى الفيلا التي تملكها بالاشتراك مع طليقها، واكتشفت تغيير كالون الباب ولم تتمكن من الدخول بمفتاتيحها الخاصة.

في المقابل، حررت ابنة الشيف محضرًا اتهمت فيه طليقة والدها بالاعتداء عليها، حيث تم تبادل الاتهامات بين الطرفين.

يذكر أن في نهاية يناير الماضي، تقدمت طليقة شيف شهير، وإعلامية شهيرة، بمحضَرٍ في قسم شرطة الشيخ زايد تتهم فيه طليقها بالإهمال في تربية ابنهما "عمر"، واتهمته بالإفراط في صرف مصروفه الشخصي.

ونص محضر الشرطة الذي أعدته الإعلامية ضد طليقها على أنه يخصص مبلغًا ماليًا كبيرًا لابنهما البالغ من العمر 10 سنوات كمصروف شخصي زائد عن احتياجاته، ما أدى إلى تراكم فائض من المال دفعه لشراء السجائر وتناولها.

كما أصدرت محكمة الأسرة في أكتوبر حكمًا لصالح الإعلامية بمنحها الولاية التعليمية على ابنها عمر من طليقها الشيف.