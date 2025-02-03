إعلان

"الأموال العامة" تصدم رئيس شركة غسل 50 مليون جنيه

05:43 م الإثنين 03 فبراير 2025

غسيل أموال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالإسكندرية.

التحريات أثبتت تورطه في غسل أموال تحصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

المتهم حاول إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضى والسيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسيل أموال رئيس شركة الإسكندرية الداخلية الأموال العامة شركات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ولع في أبوه بميه نار".. جريمة بشعة تهز الجيزة

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل