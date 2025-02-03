"الأموال العامة" تصدم رئيس شركة غسل 50 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالإسكندرية.

التحريات أثبتت تورطه في غسل أموال تحصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

المتهم حاول إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضى والسيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.