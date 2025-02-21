حملات أمنية تضبط تجار مخدرات وأسلحة نارية في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في محافظتي أسوان ودمياط، استهدفت تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة غير المرخصة، والهاربين من الأحكام القضائية.

في محافظة أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم أكثر من 8 كجم من مخدر الحشيش، و4 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، شملت بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، و4 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تم تنفيذ 821 حكمًا قضائيًا متنوعًا على عدد من المحكوم عليهم الهاربين.

أما في محافظة دمياط، فقد نجحت الحملات الأمنية في ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بحوزتهم 7 كجم من مخدر الحشيش، و10 كجم من مخدر البانجو، و9 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة، عبارة عن فردين محليين، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.