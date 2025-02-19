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ضبط 10 أطنان دقيق في حملة مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

01:05 م الأربعاء 19 فبراير 2025

أسعار الخبز

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 10 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) قبل ترويجه بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتستمر الحملات لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تموينية.

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أسعار الخبز وزارة الداخلية حملات تموينية
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