مقتل 4 تجار مخدرات في مداهمة أمنية بالقليوبية

كتب - محمد شعبان:

قتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين.

معلومات وردت أكدتها تحريات الأمن العام باتخاذ تشكيل عصابي منطقة المعدية بكفر شكر وكرا للاتجار في المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات، تحركت مأمورية مكبرة استهدفت البؤرة بالتنسيق مع مباحث القليوبية، ولدى استشعار المتهمين بالقوات، بادروا بإطلاق النار وبادلتهم الشرطة حتى أسكتت مصدر الرصاص.

أسفر عن تبادل إطلاق النار مصرع 4 تجار مخدرات عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة والذخيرة.

ويجري رجال المباحث تمشيطا للمنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن مزيد من أماكن إخفاء المخدرات ونقلت الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.