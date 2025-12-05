شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر سلسلة من المبادرات الإنسانية والخدمية التي تعكس حرصها على دعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وشريكًا في مسيرة التنمية.

وأكدت وزارة الداخلية أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يأتي في صدارة أولوياتها ضمن استراتيجيتها الأمنية، حيث حرصت على توفير وتسليم كراسٍ متحركة للحالات التي تستدعي ذلك بمختلف المحافظات، إلى جانب توزيع كراسٍ مماثلة بالمناطق الحضارية الجديدة تعزيزًا لجهود الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياتهم.

وفي إطار ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بين طلبة كلية الشرطة، شارك الطلبة في فعاليات اليوم العالمي عبر زيارات لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية الأيتام من ذوي الإعاقة، مع توزيع هدايا على الأطفال الذين استقبلوا اللفتة بفرحة كبيرة، بما يعكس الجانب الإنساني في منظومة العمل الشرطي.

كما اصطحبت الوزارة عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لاستخراج أوراقهم الرسمية ومصدراتهم مجانًا، في خطوة تهدف إلى التيسير عليهم وتقديم الخدمات لهم بشكل حضاري في مختلف المواقع الشرطية.

وشهدت المناسبة أيضًا تنظيم احتفالات ترفيهية بأندية الشرطة على مستوى الجمهورية لإدخال البهجة على هذه الفئة، في تقليد تحرص الوزارة على استمراره دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تخدم ذوي الإعاقة على مدار العام.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها الإنساني ومسؤوليتها في دعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم الفاعل في المجتمع.