شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تلبية لدعوة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، ودعم تطوير البرامج التعليمية بكلية القانون بما يلائم متطلبات الساحة القانونية وسوق العمل.

وأكد المستشار محمد الشناوي خلال مشاركته أهمية الدور الذي تضطلع به الأكاديمية في إعداد كوادر قانونية متميزة، مشيرًا إلى حرص النيابة الإدارية على دعم المبادرات التعليمية والبحثية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين.

يأتي ذلك في إطار جهود النيابة الإدارية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، وتبادل الخبرات مع الهيئات القضائية المختلفة بما يخدم منظومة العدالة في مصر.