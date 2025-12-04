ضبط 16 شخصًا بحوزتهم مبالغ وكروت دعائية في 4 محافظات-(صور)

بالصور.. ضبط حالات توزيع أموال على الناخبين في سوهاج وقنا والبحيرة

ضبط 20 متهمًا خلال توزيع بطاقات وكروت دعائية للناخبين في 4 محافظات- صور

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين بعض الدوائر الانتخابية في عدد من المحافظات من ضبط مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم التأثير على الناخبين خلال سير العملية الانتخابية، عبر توزيع مبالغ مالية وبطاقات شخصية وكروت دعائية لصالح بعض المرشحين.

ففي سوهاج، ضبطت الخدمات الأمنية بمحيط دائرة مركز شرطة طهطا 3 سيدات بحوزتهن مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين محددين.

كما ضبطت دائرة مركز شرطة طما 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وكروت دعائية لأحد المرشحين لنفس الغرض.

وفي محافظة البحيرة، تمكنت السلطات الأمنية بمحيط دائرة مركز شرطة دمنهور من ضبط سيدة واحدة تحمل عددًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كما تم ضبط شخص آخر لجمعه بطاقات شخصية للناخبين بهدف التأثير على اختياراتهم.

وفي قنا، ضبطت دائرة مركز شرطة نقادة سيدة مع نجلها أثناء جمعهما بطاقات شخصية وكروت دعائية لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

وفي الإسكندرية، ضبطت دائرة قسم شرطة ثان الرمل شخصين بحوزتهما بطاقات شخصية لبعض المواطنين وكروت دعائية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.