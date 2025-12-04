إعلان

"العربية دي مسروقة".. الداخلية توضح تفاصيل منشور سيارة متهالكة بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:19 م 04/12/2025

سيارة متهالكة- تعبرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من متابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيارة متهالكة بأحد شوارع الجيزة.


القائم بالنشر


تم تحديد القائم بالنشر، وهو مدرس يقيم بدائرة قسم المنيرة الغربية، وأوضح أنه شاهد السيارة أثناء سيره بالمنطقة وظن أنها مسروقة، فشارك المنشور على مواقع التواصل.

مالك السيارة


تبين أن مالك السيارة متقاعد ويقيم بنفس الدائرة، ولم يبلغ بسرقتها، وأن رخصة سيرها منتهية، وتركت السيارة بالمكان لحين إصلاحها لأنها معطلة.


واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العربية مسروقة الأجهزة الأمنية سيارة متهالكة

