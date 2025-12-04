الوطنية للانتخابات: انتظام عمل جميع لجان الاقتراع بالدوائر الملغاة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فتح جميع اللجان الفرعية في 7 محافظات مصرية أبوابها، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لاستقبال الناخبين وبدء عملية التصويت لليوم الثاني والأخير في الدوائر الـ 19 التي سبق وألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن العملية الانتخابية تسير وفقًا للجدول الزمني الإجرائي المعلن، حيث تستمر عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات فتح المقرات وتوافر اللوجستيات اللازمة على مدار الساعة لضمان انتظام التصويت.



وتجرى عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى 19 دائرة في 7 محافظات والتي يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدًا.



اقرأ أيضًا:

"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور







مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر







القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة







أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة



