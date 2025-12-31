إعلان

رفضت الزواج منه.. القبض على موظف هدد طالبة بالتشهير في الزاوية الحمراء

كتب : علاء عمران

02:08 م 31/12/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر طالبة من قيام أحد الأشخاص بتهديدها بالتشهير وإلحاق الأذى بها عبر أحد التطبيقات، عقب رفض أسرتها الزواج منه.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بتضررها من موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، لقيامه بإرسال رسائل تتضمن عبارات تهديد بالتشهير بها.

وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بالتهديد عقب فسخ خطبتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

