ارتكبوا 5 جرائم.. سقوط عصابة سرقة سيارات في المرج

كتب : علاء عمران

01:54 م 31/12/2025

المتهمين + المضبوطات

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بدائرة قسم شرطة المرج لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات باستخدام أسلوب "المفتاح المصطنع".

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه عُثر بحوزة المتهمين على سيارة وأدوات تقطيع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئو النية"، وهم بائعو خردة وسمكري سيارات مقيمون بنطاق محافظة القليوبية، وبحوزتهم السيارات وأجزاء من السيارات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

