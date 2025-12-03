الداخلية: ضبط 4 متهمين يوزّعون "رشاوى انتخابية" لصالح مرشحة بسوهاج

كتب – أحمد أبو النجا:

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، من ضبط إحدى السيدات – مقيمة بندر طهطا – وبصحبتها 3 آخرين، بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين الذين كانوا بصحبتهم حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

