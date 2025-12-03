سحب رخص ورفع مركبات.. الداخلية تطبق اللوائح المرورية على المخالفين

واصلت وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لتطبيق اللوائح المرورية وضمان السلامة العامة، من خلال حملات مكثفة شملت سحب الرخص المخالفة، وضبط قائدي الدراجات النارية، ورفع المركبات المتروكة، في إطار حرص الوزارة على حماية أرواح المواطنين وتنظيم الحركة المرورية.

سحب الرخص

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 857 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس. وجرى تفعيل اللوائح المرورية على المخالفين بشكل فوري.

مخالفات الملصق

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، حيث يمكن للمواطنين طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر، مع استمرار العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير الإجراءات.

مخالفة الخوذ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1311 دراجة نارية لمخالفة ارتداء الخوذة، حيث شددت الوزارة على قائدي الدراجات الالتزام بإجراءات السلامة، وعلى قائدي السيارات السير في الحارات المخصصة لضمان السيولة المرورية والحد من الحوادث، وتجنب المساءلة القانونية.

رفع المركبات المتروكة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة. كما شنت إدارة مرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

اقرأ أيضا

جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري