جيش الاحتلال ‌يشن 6 غارات على منطقة بعلبك في لبنان

كتب : عبدالله محمود

09:30 م 20/02/2026 تعديل في 09:44 م

سلاح الجو الاسرائيلي

كتب-عبدالله محمود:

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 غارات جوية على منطقة بعلبك شرقي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت به قناة الجزيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية في منطقة بعلبك، زاعمًا أنها استهدفت مقرات تابعة لمنظمة حزب الله.

ادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، إيلا واوية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منظمة حزب الله التي تعمل بشكل منهجي على تموضع أصولها في قلب تجمعات سكانية مدنية، بهدف استغلال السكان دروعًا بشرية لخدمة أهدافها.

وأضافت إيلا أن نشاط حزب الله في المقرات التي تمت مهاجمتها يشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل.

وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال ستواصل العمل على إزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل.

