خلافات الجيرة تشعل خناقة بالسكاكين والشوم في أوسيم

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتراشقهم بالحجارة بالجيزة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتبين حدوث مشاجرة بتاريخ 12 الجارى بدائرة مركز شرطة أوسيم بين كلٍ من طرف أول عاطل "مصاب بجرح قطعى نجل خالته، و طرف ثان عامل ونجله مصاب بجرح قطعى، إحدى السيدات جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وذكرت التحريات أن سبب حدوث الواقعة، خلافات حول الجيرة، على إثرها تعدوا الطرفين على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء و زجاجات فارغة "مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها".

عقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض 2 عصا خشبية، زجاجات فارغة "المستخدمة فى التعدى"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.