هاتفان يكشفان نشاط إجرامي لصانعة محتوى في الإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

09:39 م 20/02/2026

المتهمة

كتب- صابر المحلاوي:
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط صانعة المحتوى

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزتها هاتفان محمولان احتويا على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

الاعتراف بنشر محتوى خادش

اعترفت صانعة المحتوى بنشر المقاطع لتحقيق زيادة نسب المشاهدات وأرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات

نشر محتوى غير لائق الإسكندرية الإدارة العامة لحماية الآداب مواقع التواصل الاجتماعي ألفاظ خارجة القيم المجتمعية

