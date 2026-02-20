إعلان

رؤية "طفل" تنتهي بخناقة بين أسرتين في نادٍ بالشرقية

كتب : رمضان يونس

08:13 م 20/02/2026 تعديل في 08:15 م

خناقة الشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد المنشآت الرياضية بالشرقية.

تلقي قسم شرطة فاقوس بالشرقية، بتاريخ 13 فبراير الجاري، بلاغًا بحدوث مشاجرة بين "عامل ووالدته"، و "شقيقى طليقته"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز وذلك بسبب خلافات زوجية بينهم.

تحريات البحث الجنائي، أكدت أن الطرفين قاموا بالتعدى على بعضهم البعض داخل إحدى المنشآت الرياضية حال تنفيذ قرار رؤيته لنجله "بدون حدوث إصابات".

تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وأمرت النيابة العامة إخلاء سبيل الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة على رؤية طفل شاجرة بين اسرتين بالشرقية الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملعقة طحينة على الإفطار.. كيف تؤثر على جسمك في رمضان؟
سفرة رمضان

ملعقة طحينة على الإفطار.. كيف تؤثر على جسمك في رمضان؟
"اغتيال قادة وتغيير نظام".. رويترز تكشف ملامح خطة أمريكا "المتقدمة" لضرب
شئون عربية و دولية

"اغتيال قادة وتغيير نظام".. رويترز تكشف ملامح خطة أمريكا "المتقدمة" لضرب
"نادرًا ما حد يضحك عليا" .. نجيب ساويرس: قسمت أملاكي على أولادي لهذا السبب
أخبار مصر

"نادرًا ما حد يضحك عليا" .. نجيب ساويرس: قسمت أملاكي على أولادي لهذا السبب

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
بعد رفض رسوم ترامب الجمركية.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟
اقتصاد

بعد رفض رسوم ترامب الجمركية.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات