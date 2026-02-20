كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد المنشآت الرياضية بالشرقية.

تلقي قسم شرطة فاقوس بالشرقية، بتاريخ 13 فبراير الجاري، بلاغًا بحدوث مشاجرة بين "عامل ووالدته"، و "شقيقى طليقته"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز وذلك بسبب خلافات زوجية بينهم.

تحريات البحث الجنائي، أكدت أن الطرفين قاموا بالتعدى على بعضهم البعض داخل إحدى المنشآت الرياضية حال تنفيذ قرار رؤيته لنجله "بدون حدوث إصابات".

تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وأمرت النيابة العامة إخلاء سبيل الطرفين.