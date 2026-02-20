تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة، من إلقاء القبض على 8 رجال و 13 سيدات لـ 9 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وعثرت القوات صحبة المتهمين 17حدث، من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وجرى تسليم المجنى عليهم لأهليتهم و أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.