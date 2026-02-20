إعلان

مباحث الأحداث تلاحق ظاهرة التسول في شوارع القاهرة والجيزة

كتب : رمضان يونس

07:03 م 20/02/2026

639767316_1348970390599675_7143877415494323371_n

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة، من إلقاء القبض على 8 رجال و 13 سيدات لـ 9 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وعثرت القوات صحبة المتهمين 17حدث، من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وجرى تسليم المجنى عليهم لأهليتهم و أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مباحث الأحداث لتسول اهرة التسول عصابة استغلال الأطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اغتيال قادة وتغيير نظام".. رويترز تكشف ملامح خطة أمريكا "المتقدمة" لضرب
شئون عربية و دولية

"اغتيال قادة وتغيير نظام".. رويترز تكشف ملامح خطة أمريكا "المتقدمة" لضرب
المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
اقتصاد

المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
بعد الإفطار.. 3 مشروبات عشبية تعزز المناعة
سفرة رمضان

بعد الإفطار.. 3 مشروبات عشبية تعزز المناعة
أجواء باردة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت ثالث أيام رمضان
أخبار وتقارير

أجواء باردة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت ثالث أيام رمضان

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة
أخبار وتقارير

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات