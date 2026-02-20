شهد ثاني أيام شهر رمضان بعض التطورات الاقتصادية المفاجئة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية، وهو ما كان له تأثير محدود على السوق المحلي.

ويقدم مصراوي في هذه النشرة أبرز الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية:

رفض الرسوم الجمركية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسعار الفضة

صعدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 5%، لتتجاوز مستوى 82.5 دولارًا للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المعدن كملاذ آمن.

تأثير رفض الرسوم الجمركية على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بنحو 10 دولارات، عقب إعلان المحكمة العليا الأمريكية رفضها للرسوم الجمركية التي رفضها ترامب، ليقلص الذهب مكاسبه خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.5% إلى نحو 5070 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).

حتى 84 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنسب تراوحت بين 16 و84 قرشًا، مع ختام تعاملات الأسبوع يوم الخميس، مقارنة بمستوياته في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بحسب أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

