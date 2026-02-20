الزمالك ضد حرس الحدود.. لحظة بلحظة 0-0
كتب : وائل توفيق
انطلقت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة 18 بالدوري المصري الممتاز.
وهنا نرصد أحداث ومجريات المباراة لحظة بلحظة
تشكيل نادي الزمالك ضد حرس الحدود
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.
خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد
خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي – خوان بيزيرا
مجريات الشوط الأول بمباراة الزمالك ضد حرس الحدود
بداية الشوط الأول
الدقيقة 1: سقوط لاعب حرس الحدود محمد بيومي والجهاز الطبي ينزل لأرضية الملعب لعلاجه
الدقيقة 3: تمريرات من لاعبي الزمالك للسيطرة على وسط الملعب
الدقيقة 5: ضغط من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول
الدقيقة 10: الزمالك يضغط وحرس الحدود يحاول تسجيل هدفا عن طريق الكرات العرضية
الدقيقة 15: جمهور الزمالك يشجع فريقه بحماس من المدرجات
الدقيقة 17: الزمالك يستحوذ بنسبة 68% مقابل 32% لحرس الحدود
الدقيقة26: هدف ضائع من حرس الحدود عن طريق عرضية يتصدى لها محمود حمدي الونش ويبعدها خارج الملعب
الدقيقة 33: الزمالك يسيطر على وسط الملعب
الدقيقة 41: الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود يتصدي فرصة كبيرة لنادي الزمالك