الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

0 0
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

1 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

الزمالك ضد حرس الحدود.. لحظة بلحظة 0-0

كتب : وائل توفيق

09:30 م 20/02/2026 تعديل في 10:18 م
انطلقت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة 18 بالدوري المصري الممتاز.

وهنا نرصد أحداث ومجريات المباراة لحظة بلحظة

تشكيل نادي الزمالك ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي – خوان بيزيرا

الزمالك وحرس الحدود

مجريات الشوط الأول بمباراة الزمالك ضد حرس الحدود

بداية الشوط الأول

الدقيقة 1: سقوط لاعب حرس الحدود محمد بيومي والجهاز الطبي ينزل لأرضية الملعب لعلاجه

الدقيقة 3: تمريرات من لاعبي الزمالك للسيطرة على وسط الملعب

الدقيقة 5: ضغط من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 10: الزمالك يضغط وحرس الحدود يحاول تسجيل هدفا عن طريق الكرات العرضية

الدقيقة 15: جمهور الزمالك يشجع فريقه بحماس من المدرجات

الدقيقة 17: الزمالك يستحوذ بنسبة 68% مقابل 32% لحرس الحدود

مجريات مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة26: هدف ضائع من حرس الحدود عن طريق عرضية يتصدى لها محمود حمدي الونش ويبعدها خارج الملعب

الدقيقة 33: الزمالك يسيطر على وسط الملعب

الدقيقة 41: الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود يتصدي فرصة كبيرة لنادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد حرس الحدود الزمالك اليوم مباراة الزمالك اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز

