سر نجاح عائلة ساويرس.. رجل الأعمال يكشف التفاصيل

كتب : أحمد العش

10:02 م 20/02/2026
  عرض 2 صورة
    نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الفضل الأكبر لنجاح عائلة ساويرس يعود إلى والدته، قائلًا: "ماما عندها خط ساخن مع ربنا، وهي بركة العيلة كلها"، مضيفًا أن أهم ما تعلمه منها هو مخافة الله، ومحبة الله، والاهتمام بالفقير وعدم رد أي محتاج.

وأوضح "ساويرس" خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أن والدته علمته الكرم، بينما والده غرس فيه قيمة المال، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحرص وعدم السماح لأحد باستغلالك، وبين البخل.



نجيب ساويرس رحلة المليار لميس الحديدي

