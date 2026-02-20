"وبخته على تحرشه بها".. الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على طالبة بالقليوبية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع.

فيديو تعدي شخص على فرد أمن في كمبوند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله شخص وهو يعتدي بالضرب على فرد الأمن.

ووثق المقطع توجيهه ضربات له وصفعة على وجهه، وركله بقدمه، ما أثار غضب المستخدمين بسبب التجاوز الواضح بحق فرد أمن أثناء تأدية عمله.

وأبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من الواقعة، مطالبين بمحاسبة المتسبب في التعدي، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وضمان حماية أفراد الأمن أثناء أداء مهامهم داخل المنشآت السكنية.