بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف، فى ضبط متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام صادر ضده منذ أكثر من 16 عامًا، أثناء اختبائه في منطقة نائية، مستغلا طبيعة الأراضي الزراعية وتشعب الطرق الجانبية للهروب من الملاحقة الأمنية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، باختباء متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل، في منطقة زراعية بين قريتين تابعتين لمركزي ناصر والواسطى، شمال المحافظة، فأمر بسرعة ضبطه

وبتكثيف البحث والتحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، تبين صحة المعلومات، وأوضحت التحريات أن المتهم صادر ضده حكم بالإعدام في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2008، عندما اشترك مع شقيقه في قتل أحد أصدقائهما بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بسبب خلاف مالي نشب بينهم، تطور إلى مشاجرة انتهت بقيام المتهم وشقيقه بالاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه.

وبتقنين الإجراءات داهم رجال المباحث المنطقة المستهدفة، وجرى ضبطه دون وقوع أي إصابات، واقتياده إلى قسم الشرطة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.