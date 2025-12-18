كتب ـ رمضان يونس:

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت نحو 46 شكوى في اليوم الثاني من التصويت بالداخل بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

أضاف في مؤتمر صحفي، أن الشكاوى التى تلقتها الهيئة تمثلت في 27 شكوى ازدحام وتكدس و 12 شكوى توجيه ناخبين بالإضافة إلى 3 شكاوى عدم سماح للمندوبين بدخول اللجان.

وذكر "بنداري"، أن الهيئة تلقت 4 شكاوى رشوة انتخابية، موضحُا أن جميع الشكاوى جرى إزالتها بالتنسيق مع رؤساء اللجان.

وأشار القاضي أحمد بنداري، إلى أنه تم السماح للمندوبين بالدخول إلى اللجان بعد التأكد من هويتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع انتهاء اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. حيث جارى أعمال فرز الأصوات داخل اللجان.

ويبلغ عدد المقاعد في جولة الإعادة نحو 101 مقعد، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تُجرى بها جولة الإعادة: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) و السويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).