الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات 7 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالجيزة

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

02:28 م 18/12/2025
أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات في محافظة الإسكندرية والخاصة بالدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة 30 دائرة انتخابية مُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

الدائرة السادسة: بولاق الدكرور

بناء على قرار الهيئة فإن الفائزان هما "علي خليفة ومحمد إسماعيل"، بينما ستجرى الإعادة بين كل من حسام المندوه وعربي زيادة.

الدائرة الأولى: الجيزة

الفائز بهذه الدائرة هو هشام بدوي بعدد أصوات ناخبين بلغ 7.656 ناخبًا

الدائرة الثالثة: البدرشين

الفائزان هما "نادر الخبيري ومحمد رشاد حمزة" بينما سيتم إجراء جولة إعادة بين مرشحين هما" بكر أبو غريب ومحمود أبو زيد".

الدائرة السابعة: العمرانية

تجرى الإعادة بين 4 مرشحين وهم "محمود لملوم، سيد زغلول، جرجس لاوندي، محمد علي".

الدائرة التاسعة: الأهرام

وتجرى الإعادة في هذه الدائرة بين كل من "محمد سلطان، وسيم كمال، عبدالفتاح خطاب، أحمد غفرة الجابري".

الدائرة العاشرة: أول أكتوبر

الفائز في هذه الدائرة هو أحمد الشناوي، بينما ستجرى الإعادة بين كل من أيمن أبو العلا وأحمد جبيلي.

الدائرة الثانية عشر : منشأة القناطر

حسم ياسر عرفة فوزه بهذه الدائرة في حين سيم إجراء الإعادة بين 6 مرشحين هم "علي سماح، مجدي الطويل، طارق الطويل، محمد الديب، محمد عبود، ناصر مقلد".

القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات 7 دوائر الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

