مصرع مسن إثر انقلاب دراجة نارية في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي مسن مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في حادث دراجة نارية بإحدى القرى التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين من الفحص انقلاب دراجة نارية بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، ما أسفر عن مصرع وجدي محمد إدريس (64 عامًا)، متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، عقب تحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.