8 قرارات عاجلة لـ"مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على طلاب بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الإدارية العاجلة، على خلفية حادثة الاعتداء على تلاميذ مدرسة النيل فرع الياسمين بالقاهرة، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

وأكدت مدارس النيل المصرية الدولية، بحسب بيانها، أن الإدارة تولي أولوية قصوى لحماية الطلاب، وتحرص على تطبيق أعلى معايير الانضباط والرقابة داخل جميع الفروع، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تقصير أو ممارسات تتعارض مع قيم المدرسة أو معايير حماية الأطفال.

وشملت القرارات والإجراءات:

* إقالة مديرة المدرسة ومديرة مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى جميع أفراد الأمن، وعدد من مشرفات مرحلة رياض الأطفال بعد نتائج التحقيقات التي أثبتت وجود تقصير وإهمال في أداء مهامهم.

* إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الأمن في جميع الفروع، مع تشديد معايير اختيار أفراد الأمن لحين التعاقد مع شركة أمن وحراسات خاصة.

* حظر أي تعامل مباشر أو منفرد بين أفراد الأمن وأطفال KG، مع تعيين موظفة أمن (سيدة) عند مدخل مبنى رياض الأطفال.

* تركيب وتحديث كاميرات مراقبة حديثة تغطي جميع المداخل والمخارج والممرات، بما يشمل دورات المياه والساحات وغرف الأنشطة، مع الالتزام بالضوابط القانونية للخصوصية.

* تفعيل اجتماعات دورية مع أولياء الأمور في جميع المراحل الدراسية، وفتح قنوات آمنة للتواصل والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة الطلاب.

* إنشاء غرف متابعة كاميرات المراقبة بكل فرع، تعمل طوال اليوم الدراسي، مع تعيين موظفات مختصات لمتابعتها وتسجيل أي تصرفات غير منضبطة والإبلاغ الفوري لإدارة المدرسة.

* منع تواجد أفراد الأمن داخل المباني التعليمية والاكتفاء بدورهم عند البوابات الخارجية، مع إلزامهم بإجراء تحاليل مخدرات دورية وتقديم شهادات طبية ونفسية معتمدة.

* إصدار سياسات مكتوبة وصارمة لمكافحة أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش، مع تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية دون استثناء.

وأكدت على أن أمن وسلامة الطلاب، خاصة أطفال رياض الأطفال وطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يمثل خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه، مع التأكيد على استمرار الإدارة في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.