أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب و56 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب وضبط المخالفات الجمركية بكافة صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات. ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 56 قضية متنوعة، إلى جانب ضبط 2849 مخالفة مرورية متنوعة خلال الحملات المصاحبة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع المنافذ، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور التهريب والخروج على القانون.