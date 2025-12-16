مقتل عنصر إجرامي وضبط 803 كيلو مخدرات بـ 100 مليون جنيه بقنا | صور

النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبان غير مُنشأة مقابل 780 مليون جنيه

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه، وضبط بؤر إجرامية بحوزتها أكثر من 803 كيلو مخدرات و64 قطعة سلاح ناري في محافظة قنا.

وكشفت تحريات قطاعي "الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤر بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة سبق الحكم عليه في جنايتي "مخدرات وسلاح بدون ترخيص" بمحافظة قنا، وضبط باقي عناصر البؤر.

وعُثر بحوزتهم على أكثر من 803 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو"، و64 قطعة سلاح ناري تشمل "9 بنادق آلية، 26 بندقية خرطوش، 27 فرد خرطوش، و2 طبنجة". وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.