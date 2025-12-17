قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعمل على هدف واحد، وهو حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، أن الاختيار والاقتراع النابع من إرادة حرة هو الأساس الحقيقي للممارسة الديمقراطية، بقيمها وإجراءاتها.

وأشار بنداري إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية تنطلق في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بواقع 101 مقعد، من خلال 4.494 لجنة فرعية.

تفاصيل الدوائر الانتخابية:

القاهرة: 7 دوائر، 10 مقاعد، 298 لجنة، و3.531.498 ناخبًا. الدوائر: الزاوية الحمراء، حدائق القبة، المطرية، المرج، الخليفة، البساتين، حلوان.

القليوبية: 5 دوائر، 8 مقاعد، 397 لجنة، و2.797.983 ناخبًا. الدوائر: بنها، طوخ، القناطر الخيرية، الخانكة، شبين القناطر.

الدقهلية: 10 دوائر، 21 مقعدًا، 795 لجنة، و4.708.301 ناخبًا. الإعادة في جميع الدوائر.

المنوفية: 6 دوائر، 10 مقاعد، 541 لجنة، و2.973.483 ناخبًا. الإعادة في جميع الدوائر.

الغربية: 7 دوائر، 14 مقعدًا، 642 لجنة، و3.658.896 ناخبًا. الإعادة في جميع الدوائر.

كفر الشيخ: 4 دوائر، 10 مقاعد، 527 لجنة، و2.420.183 ناخبًا. الإعادة في جميع الدوائر.

الشرقية: 8 دوائر، 19 مقعدًا، 925 لجنة، و4.400.796 ناخبًا. الدوائر: أول الزقازيق، بلبيس، أول العاشر من رمضان، أبو كبير، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، الحسينية.

دمياط: دائرة واحدة، مقعدان، 93 لجنة، و515.924 ناخبًا (كفر سعد).

بورسعيد: دائرة واحدة، مقعد واحد، 22 لجنة، و271.084 ناخبًا (أول بورسعيد).

الإسماعيلية: 3 دوائر، 3 مقاعد، 182 لجنة، و1.009.660 ناخبًا. الإعادة في جميع الدوائر.

السويس: دائرة واحدة، مقعد واحد، 41 لجنة، و505.586 ناخبًا.

شمال سيناء: دائرة واحدة، مقعد واحد، 22 لجنة، و97.266 ناخبًا (الحسنة).

جنوب سيناء: دائرة واحدة، مقعد واحد، 9 لجان، و68.383 ناخبًا (الطور).

