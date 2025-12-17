انتشار أمني مكثف لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025



شهدت اللجان والمقار الانتخابية لإجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الـ55، قبيل موعد فتح صناديق الاقتراع، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين العملية الانتخابية.

وانتهت قوات الأمن من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ55 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيا.

ورصد التواجد الأمني المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر، وكذلك الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وفي الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية اليها.

وقام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية صباح اليوم، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية.

ووجه مديرو الأمن القوات المكلفة بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات، بالالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.