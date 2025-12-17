حالة الطقس.. تحذير رسمي من تقلبات مفاجئة خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر، مع طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشبه جزيرة سيناء، قد تكون غزيرة أحيانًا وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وتمتد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق البحر الأحمر.

وأضافت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار قد تصل بنسبة تقارب 30% على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت الهيئة وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وتشهد سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطرابًا في الملاحة، مع سرعة رياح تصل إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فتسجل القاهرة 20 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى، بينما تتراوح العظمى على أغلب محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية بين 19 و21 درجة.

وتسجل محافظات جنوب الصعيد درجات حرارة تتراوح بين 22 و23 درجة نهارًا، مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية بوسط وجنوب سيناء.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطارًا أو نشاطًا للرياح، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.