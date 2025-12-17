الحبس 6 أشهر لنجل فنانة شهيرة بعد عقر كلبه لمهندسة في أكتوبر

عاقبت المحكمة المختصة نجل فنانة شهيرة بالحبس 6 أشهر بعد أن تسبب كلبه في إصابة مهندسة ديكور بعاهة داخل مسكنه في أكتوبر.

وكانت المهندسة قد تقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية بأكتوبر، أوضحت فيه أنها تعرضت لعقر كلب نجل الفنانة أثناء تفقدها لأعمال تشطيب شقتها، ما أسفر عن إصابات بالغة وصفها التقرير الطبي بأنها عاهة.

وتابعت المهندسة أنها طالبت بإخراج الكلب من الشقة لتجنب أي أذى للعمال أو لها، إلا أن الطلب لم يُلبَّ، مما أدى إلى الحادث.

وأحالت جهات التحقيق نجل الفنانة "م. ج" للمحاكمة بعد ثبوت تسبب الكلب في إصابة المهندسة.