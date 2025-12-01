فيديو بيع مخدرات بوراق العرب يشعل السوشيال.. وتحرك عاجل من الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة وراق العرب بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس.

وعند مواجهتهم، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأفادوا بأنها تم الحصول عليها من عنصرين إجراميين خطرين تم ضبطهما، وبحوزتهما: فرد خرطوش، وكمية من مخدري "الآيس والهيروين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل