فيديو بيع مخدرات بوراق العرب يشعل السوشيال.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

01:20 م 01/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة وراق العرب بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس.

وعند مواجهتهم، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأفادوا بأنها تم الحصول عليها من عنصرين إجراميين خطرين تم ضبطهما، وبحوزتهما: فرد خرطوش، وكمية من مخدري "الآيس والهيروين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

فيديو بيع مخدرات وراق العرب مواقع التواصل الاجتماعي

