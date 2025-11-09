إعلان

التزام وانضباط وأمانة.. رئيس النيابة الإدارية يوجّه نصائح هامة لأعضائه قبل انتخابات النواب

كتب : أحمد أبو النجا

02:34 م 09/11/2025

المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب- أحمد أبوالنجا:
وجه المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، رسالة إلى أعضاء الهيئة بمناسبة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

"بناتي وأبنائي أعضاء النيابة الإدارية الكرام، أتوجه إليكم اليوم بكلمتي هذه، ومصر على أعتاب خطوة جديدة في مسيرتها الديمقراطية، تتمثل في الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات مجلس النواب.
وأوصيكم بضرورة الالتزام التام بأحكام القانون وكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية.
كما أوصيكم بأن يعكس أداؤكم وسلوككم الالتزام والجديّة والانضباط وسمو الخلق، بما يبعث في نفوس الناخبين الطمأنينة والثقة في نزاهة العملية الانتخابية وهم يؤدون حقهم الدستوري.
أنا على يقين بحرصكم البالغ على المشاركة في أداء هذا الواجب الوطني، إدراكًا لحجم الأمانة الملقاة على عاتقكم في الاضطلاع بهذا الدور الجليل، الذي توجّه من خلاله مصر رسالة سامية لمواطنيها والعالم، تجسد احترام إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كأحد الحقوق السياسية الأصيلة التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، بما يعكس صورة الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
وفقكم الله وسدد خطاكم، وحفظ مصر قيادة وشعبًا."
