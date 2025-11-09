تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 29 ديسمبر لسماع الشهود.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير وُجهت لهم تهمة الانضمام للجماعة المذكورة مع علمهم بأغراضها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.