إعلان

تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر

كتب : صابر المحلاوي

02:23 م 09/11/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 29 ديسمبر لسماع الشهود.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير وُجهت لهم تهمة الانضمام للجماعة المذكورة مع علمهم بأغراضها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إرهاب خلية التجمع مؤسسات الدولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. التشكيل الرسمي
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر