ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفاء العملات عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة إجمالية تقارب 7 ملايين جنيه.

وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية جارية حيال المتهمين.

