ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

