"هدير" تقاضي زوجها بعد عام من الزواج: "نسي أبسط احتياجاتي"

تقدمت هدير. م، 27 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها يتعامل معها بإهمال شديد ولا يهتم باحتياجاتها الشخصية أو النفسية.

وقالت الزوجة في دعواها إن شعورها بالإهمال وصل إلى درجة لا تُحتمل، بعد أن نسي أكثر من مرة إحضار مستلزماتها الأساسية رغم تذكيرها الدائم له، قائلة:"نسي يجيبلي غسول وشي، ومن يومها عرفت إنه مش فارق معاه راحتي ولا اهتمامي بنفسي"

وأضافت "هدير" أنها تزوجت من محمود. س، 31 عامًا، بعد خطوبة استمرت ثمانية أشهر شهدت علاقة طيبة ورومانسية، جعلتها تعتقد أنه الزوج المثالي، لكنه تغير تمامًا بعد الزواج وأصبح بارد المشاعر ولا يهتم بها.

وتابعت:"كنت دايمًا اهتم بنفسي وببشرتي، ولما خلص الغسول اللي أستخدمه طلبت منه يجيبه من الصيدلية، نسي المرة الأولى، وكررت الطلب مرتين تاني، وبرضه نسي، لحد ما حسيت إنه مش مهتم بيا خالص"

وأشارت الزوجة إلى أن الإهمال لم يقتصر على الأشياء البسيطة، بل أصبح شاملًا كل تفاصيل حياتها، حتى عيد زواجهما الأول مر دون أن يتذكره، مضيفة:"يومها بكيت وأنا بحضر العشاء لوحدي، حسيت إن وجودي مالوش معنى، فقررت أخلع نفسي قبل ما أفقد إحساسي بقيمتي"

وأكدت "هدير" أنها لم تطلب المستحيل، بل كانت تبحث عن شريك يهتم بها ويقدر أبسط تفاصيل حياتها، قائلة:

"أنا مش بطلب منه دهب ولا سفر، كل اللي كنت عايزاه إنه يفتكر حاجة تخصني، حاجة صغيرة تثبت إنه بيهتم، بس لما نسي حتى الغسول اللي بطلبه من أول يوم، عرفت إن مفيش فايدة"

ورفعت الزوجة دعوى خلع رقم 110 لسنة 2024 بعد رفض زوجها الطلاق بالتراضي، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

