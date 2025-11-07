إعلان

الداخلية تضبط صاحب سيارة أخفى لوحتها المعدنية بالدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

09:12 م 07/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخلفية لسيارته أثناء سيره بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، أمكن تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو مالك شركة مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وبمواجهة المتهم، أقر بما ورد في المقطع من قيامه بطمس اللوحات المعدنية، وذلك على النحو الظاهر.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طمس لوحات السيارات اخفاء أرقام السيارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن