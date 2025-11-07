الداخلية تضبط صاحب سيارة أخفى لوحتها المعدنية بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخلفية لسيارته أثناء سيره بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، أمكن تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو مالك شركة مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وبمواجهة المتهم، أقر بما ورد في المقطع من قيامه بطمس اللوحات المعدنية، وذلك على النحو الظاهر.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.