"تحرش في عز النهار".. كواليس مطاردة مرعبة وسط القاهرة

كتب : مصراوي

10:58 ص 07/11/2025

تحرش سائح بفتاة في وسط الشارع

فيديو صادم انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. شاب عربي يطارد فتاة في وضح النهار، بالقرب من أبراج النايل سيتي في قلب القاهرة. مشهد لا يصدق فتاة تصرخ وتقاوم، والناس تشاهد في صمت، وكأن المشهد لا يعني أحدًا.

الفتاة كانت خارجة من عملها في يوم عادي، تحمل هاتفها وتتحدث في مكالمة قصيرة، متجهة إلى سيارتها بالقرب من أبراج النايل سيتي.

لم تتخيل أن تلك الخطوات القليلة ستتحول إلى كابوس في وضح النهار. فجأة، ومن دون مقدمات، ظهر شاب يندفع نحوها بجنون، يطاردها وسط الشارع المزدحم، قبل أن يمسك بها من جسدها بعنف.

تجمدت اللحظة، صرخاتها اخترقت الضجيج، والناس من حولها ينظرون في صمت، لا أحد يتحرك، كأن الزمن توقف عند تلك اللقطة التي اختلط فيها الخوف بالذهول.

ملامح المعتدي كانت واضحة تمامًا، عيناه زائغتان وحركته غير متزنة، كأنه فاقد السيطرة على نفسه كما لو أنه في حالة سُكر، لكن الأخطر أن اندفاعه الجنوني كاد يتسبب في مأساة أكبر.

فبينما كانت تحاول الهروب منه وسط الطريق، كادت سيارة تصدمها، لكنها استمرت تجري مذعورة تبحث عن أي نجدة تصرخ بأعلى صوتها بينما المارة لا يتحركون، يتبادلون النظرات والدهشة، لكن أحدًا لم يتحرك.

الصدمة لم تكن فقط في الاعتداء نفسه، بل في رد فعل الشارع. وسط الزحام، فتاة تُهاجم، وتصرخ طلبًا للمساعدة، لكن أغلب المارة اكتفوا بالمشاهدة.

حتى الآن، لم تحرر الفتاة محضرًا بالواقعة لاسيما حالتها النفسية السيئة، وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص الفيديو المنتشر لتحديد مكان وزمان الحادث بدقة، وتتبع خط سير المتهم عبر الكاميرات المحيطة بالمنطقة.

كما تم استدعاء الفتاة لسماع أقوالها رسميًا، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الشاب المتورط في الواقعة.

