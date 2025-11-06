كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة التبين بالقاهرة، إثر طعنة نافذة في القلب.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن مشادة نشبت بين المجني عليه "محمد ص." وشقيقه "عمرو" بسبب خلافات مالية.

وتابعت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على شقيقه بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

وكان قسم شرطة التبين قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين في دائرة القسم، أسفرت عن مصرع أحدهما.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم "عمرو ص."، سائق توك توك، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.



