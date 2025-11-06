إعلان

تحقيقات مها الصغير في واقعة اللوحات: نسبت 6 لوحات محمية قانونًا لنفسها

أحمد عادل

01:39 م 06/11/2025

مها الصغير

كتب- أحمد عادل:
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الإعلامية "مها الصغير"، أنها قامت بنسب 6 لوحات ملك 4 فنانين عالميين على قيد الحياة لنفسها في أحد البرامج.


وأسندت النيابة العامة لـ"الصغير" في القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بعد عرضها لوحات فنية عالمية ونسبها لنفسها في أحد البرامج.


وجاء في التحقيقات أن تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية أكد أن اللوحات التي عرضتها الإعلامية "مها الصغير" ملك 4 فنانين عالميين وهم (الدنماركية ليزا لاش نيلسون -الإيطالي بير توفوليتي -الأمريكية كارولين ويندلين -الفرنسي سياتي).


وتابعت التحقيقات، أن تلك اللوحات محمية قانونيًا وفق اتفاقيتي برن والتريبس الدولية، مؤكدًا أن عرضها دون إذن يعد اعتداء على الحق الأدبي للفنانين، خاصة بعد نسبها علنًا لشخص آخر في وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.


ووأضافت التحقيقات، أن المتهمة توافر لديها القصد الجنائي وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقررت أحالت الإعلامية "مها الصغير" للمحاكمة أمام محكمة الاقتصادية في جلسة 22 نوفمبر الجاري.



