ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق



واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار جهودها لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم الموسعة لضبط الجرائم التموينية والمخالفات المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.



وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 17 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تم الاتجار بها بالمخالفة للقانون.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة الجهود لضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المقررة، وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.



