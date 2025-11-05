قرار جديد في اتهام البلوجر "شاكر محظور" بنشر محتوى خادش

كتب- أحمد عادل:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس البلوجر المعروف بـ"شاكر محظور" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "شاكر محظور" ومنعه من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها لنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة "شاكر محظور" إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن أعمال غسل الأموال قُدرت بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.