كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام أحد المتسولين الذي "يفترش الرصيف أمام سور إحدى المدارس" بقتل الحيوانات الأليفة وأكلها، فضلًا عن تعرضه لطفلة صغيرة وتدخل الأهالي لإنقاذها، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص لم ترد أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد صاحبة المنشور، التي أقرت بأنها نشرت الفيديو لتضررها من وجود المتسول أمام المدرسة، دون التأكد من صحة ما ورد في المنشور.

وتبين أن الشخص الظاهر في الفيديو يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه يتواجد بالقرب من سور المدرسة منذ عدة أيام، بينما يقوم الأهالي بإطعامه.

وتم إيداعه إحدى دور الرعاية النفسية لاتخاذ اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

