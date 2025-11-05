تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 21 هاربًا في حملات الداخلية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على الشارع المصري.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 407 قضية مخدرات بإجمالي 476 متهماً، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، من بينها أكثر من 264 كجم من الحشيش و29 كجم شابو و22 كجم آيس و15 كجم هيروين، إضافة إلى الآلاف من الأقراص المخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 217 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهماً، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إلى جانب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمحافظة البحيرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84558 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 21 متهماً هارباً و25 متهماً من القائمين بأعمال البلطجة، فضلًا عن ضبط 252 دراجة نارية مخالفة و23908 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت جهود فحص قائدي السيارات على الطرق السريعة عن اكتشاف 11 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط العناصر الإجرامية.