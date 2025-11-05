إعلان

مصرع وإصابة 30 شخصا في حريق اندلع بدار رعاية مسنين بـ البوسنة

كتب : مصراوي

08:46 ص 05/11/2025

حريق في دار للمسنين - أرشيفية

وكالات

قتل 10 أشخاص وأصيب حوالي 20 آخرين في حريق اندلع في دار لرعاية المسنين بمدينة توزلا في شمال شرق البوسنة.

بدأ الحريق في الطابق السابع من المبنى وتمت السيطرة عليه بعد جهود كبيرة من فرق الإطفاء.

النزلاء الذين لقوا حتفهم كانوا في الطابق العلوي، وأظهرت وسائل الإعلام المحلية ألسنة اللهب في ذلك الطابق.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد سبب اندلاع الحريق، وفقا لروسيا اليوم.

كما قدم رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.​

